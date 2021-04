Con o senza Champions, partenze di big e riduzione degli ingaggi

Con o senza Champions, sarà un futuro ridimensionato quello del Napoli. A partire dalla prossima stagione. E’ quanto afferma La Gazzetta dello Sport. Il capitolo principale della rosea è dedicato alle cessioni: sicuramente andranno via Hysaj e Maksimovic, in scadenza di contratto a giungo. Non sarà riscattato Bakayoko che ha deluso, soprattutto alla distanza e farà ritorno al Chelsea, e andrà via uno dei cosiddetti big, probabilmente uno tra Koulibaly, che ha un ingaggio notevole di circa sei milioni, e Fabian. Questo in caso di qualificazione Champions, altrimenti partiranno entrambi. De Laurentiis deve ridurre il monte ingaggi, alleggerire l’imbarcazione. Che non potrà appesantirsi con un oneroso rinnovo a Lorenzo Insigne.