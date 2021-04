ATTACCO – A Genova Gattuso si gioca la “carta” Politano

Il match dell’Allianz Stadium ha dato la riprova che Lozano ancora non è al 100% della forma, mentre Politano ha avuto un impatto positivo in zona gol. A Genova contro la Sampdoria, probabilmente sarà il turno dell’ex di Sassuolo e Inter, per giocare da esterno, con Zielinski e Insigne, alle spalle di Osimhen. Il nigeriano è in crescita dopo il finale di gara contro la Juventus e vuole andare in gol contro i liguri per aumentare il bottino di gol, fermo a 4 reti.

La Redazione