Scozzafava: “Se il rigore di Insigne fosse arrivato prima il Napoli avrebbe potuto pareggiare”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Monica Scozzafava, giornalista.

“La sensazione che ho avuto a inizio partita, al di là degli episodi, è di vedere una Juventus con il sangue agli occhi e il Napoli convinto di potersela giocare ma non cattivo. Al di là dei campioni e di una differenza che oggettivamente c’è ho visto una Juve più compatta. Il Napoli era un po’ slegato e compassato. Poi capiti nella serata in cui Lozano e Mertens non danno quello che devono dare. Non posso dire che il Napoli sia uscito con la coda tra le gambe. Se il rigore di Insigne fosse arrivato prima sono convinta che il Napoli l’avrebbe pareggiato. Con il senno di poi è facile dire tante cose ma certe considerazioni lasciano il tempo che trovano. L’aspetto temperamentale è fondamentale. Champions? Il Napoli deve fare il massimo che può fare e augurarsi qualche passo falso delle concorrenti. Sono fiduciosa ma faccio fatica a credere che chi è davanti possa crollare adesso”.