Sconcerti si sofferma sul ritrovato Osimhen e su Pirlo

Mario Sconcerti ha commentato dalle colonne del Corriere della Sera, la partita dell’ Allianz Stadium tra Juventus e Napoli. Si è soffermato anche su Osimhen e Pirlo:

“Perfino nelle pieghe della sera forse è successo qualcosa: da tanto tempo non si vedevano da Osimhen accenni di calcio come è successo a Torino. Come non fosse stata una giornata che avvicina alla fine, ma piena di inizi, di idee diverse, quasi di promesse”.

Sul tecnico bianconero: “Ha dimostrato almeno che la squadra ha vita propria, non si è fermata nella villa di Agnelli al Forte, davanti a un drink con Allegri. Pessimo messaggio per un allenatore. Una storia maldestra, raccontata male. Ma Pirlo è andato oltre, forse è la sua vera vittoria nella stagione. Una firma sul peso della distanza”.