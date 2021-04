Ordine, giornalista: ”Il Napoli è mancato nella capacità di rispondere”

In diretta a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show, trasmissione con Umberto Chiariello è intervenuto Franco Ordine, giornalista, giornalista: “Renica? Ho uno scoop su di lui. Quando mi occupavo di mercato al Corriere dello Sport, demmo in anticipo la notizia del trasferimento di Renica al Napoli. E’ vero che Rrahmani, ha sbagliato, ma anche Maksimovic nella partita precedente commise un errore molto grave. Il Napoli nel secondo tempo ha fatto la partita, ma è mancata la lucidità. Nel primo tempo invece è mancato l’atteggiamento propositivo. Sono mancati anche giocatori chiave come Mertens. Complessivamente il Napoli è mancato nella capacità di rispondere colpo su colpo. Errori tattici di Gattuso? Nella parte destra ieri nell’azione del goal di Ronaldo, i due che marcavano Chiesa del Napoli, dal punti di vista tattico erano corretti. Il dribbling di Chiesa è stato anche un po’ fortunoso. La Juve ieri ha giocato con il 4-4-2, che gli permette di valorizzare i suoi giocatori, inserendo Ronaldo in area, che rispetto da quando gioca ala è molto più pericoloso ”