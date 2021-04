Oggi nuovo giro di tamponi e il Napoli incrocia le dita

Dopo il caso di positività di martedì sera del fisioterapista, il Napoli aveva svolto un nuovo giro di tamponi e i test avevano dato esito negativo all’intero gruppo in casa azzurra a poche ore dal match di Torino. Tra l’altro il componente dello staff sanitario è molto legato a Lorenzo Insigne e questa situazione non fa stare tranquillo, in tutti i sensi il capitano dei partenopei. Per questo che oggi ci sarà un nuovo giro di tamponi e si attendono in giornata i risultati. Poi si ripeterà la procedura sabato, vigilia prima di partire per Genova per Samp-Napoli.

La Redazione