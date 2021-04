L’Opinione di Zazzaroni: ” Napoli penalizzato dagli errori difensivi”

Durante ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Ivan Zazzaroni , direttore del Corriere dello Sport. “Nel primo tempo il Napoli non si è espresso al meglio – ha detto Zazzaroni a Radio Crc – nel secondo tempo, invece, ha creato parecchie difficoltà alla Juve. Il Napoli è ancora in lotta per la Champions. La squadra di Gattuso può fare la corsa su tutte le altre pretendenti. Milan, Juve e Atalanta non sono poi così lontane”. Zazzaroni ha commentato pure gli episodi arbitrali di ieri. “C’erano due rigori solari – ha detto Zazzaroni a Radio Crc – uno per la Juve e un altro per il Napoli. Non capisco come il Var non sia intervenuto”. Secondo il direttore del Corriere dello Sport, però, a incidere sulla sconfitta e sul campionato del Napoli “sono stati finora gli errori difensivi. Secondo me Gattuso sta lavorando soprattutto sul possesso palla. Invece dovrebbe concentrarsi di più sulla fase di contenimento. Purtroppo pare che i difensori del Napoli, nonostante siano forti, abbiano la ‘cazzata’ incorporata”. Infine un giudizio su Osimhen. “Ieri è entrato bene in campo – ha detto Zazzaroni a Radio Crc – non so se è pronto per fare il titolare. Dovrebbe esserlo, visto che è stato pagato tanti soldi. Diciamo che al momento sembra più utile nel gioco di rimessa. E’ un contropiedista nato. Spalle alla porta, invece, è nullo”.