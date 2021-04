L’agente di Insigne era a Milano. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla questione rinnovo

Lorenzo Insigne fa gola a tutti, soprattutto con il contratto che scadrà tra un anno, per questo che il suo agente Vincenzo Pisacane ieri sera era a Milano, nella sede del club rossonero, per cercare di tastare il polso della situazione. Tra l’altro De Laurentiis non ha mai incontrato il procuratore del ragazzo di Frattamaggiore, anzi al momento non lo conosce del tutto. Come d’accordo si attenderà la fine della stagione per fissare un incontro e trattare il rinnovo. Il buon Lorenzo ha sempre fatto intendere che non vuole lasciare il Napoli, ama i colori sociali e non vuole prendere subito alcuna decisione. La risposta positiva o meno, non dipenderà dal nome del prossimo allenatore, ma si sta rendendo conto che in piena pandemia, non ci saranno ingaggi alti da pretendere, però si adeguerà al momento.

La Redazione