La partita: i problemi per gli azzurri sono arrivati dalle fasce

A differenza delle ultime due gare, il Napoli incassa due gol all’Allianz Stadium. I problemi per gli azzurri sono arrivati soprattutto sulle fasce. Un primo segnale di allarme già al secondo minuto di gioco, dalla sinistra, dove Hysaj ha sofferto molto Cuadrado e dove anche Danilo ha spinto soprattutto in avvio di partita. Nella ripresa le insidie sono arrivate dalle ripartenze dei bianconeri. Nei primi 45 minuti, complicata la fase di non possesso per il buon giro palla a centrocampo dei bianconeri. Le coperture difensive del Napoli con il rientro degli esterni di attacco (Lozano da un lato e Insigne dall’altro) non hanno funzionato al meglio e i problemi maggiori la squadra bianconera li ha creati proprio sulle corsie esterne. Si sono allungati un po’ troppo i reparti e la situazione ha consentito ai bianconeri di Pirlo di lanciarsi con pericolosità tra le linee trovando spazi per potersi inserire.

Il Mattino