La difesa azzurra – Le insidie dalle fasce, si salva solo Koulibaly

Serata difficile per la difesa azzurra. Soprattutto dalle fasce bianconere arrivano le insidie verso l’area di rigore azzurra. Avversari “scomodi” Chiesa e Cuadrado per Di Lorenzo e Hysaj, ma anche CR7 al centro…

Meret 6 Su Ronaldo non può neanche votarsi a un santo amico e neppure su Dybala c’è molto da fare. Come se ce l’avessero con lui.

Di Lorenzo 5,5 Con Chiesa o, per un po’, con Cuadrado, senza mai riuscire a scovare in sé il passo per andare a fronteggiare come servirebbe. Cenni incoraggianti alla distanza.

Rrahmani 5,5 CR7 si stacca da lui e lo lascia lì, a chiedersi cosa sia successo. Certe cose càpitano, contro questi fenomeni. Una chiusura che serve (su Chiesa) e poi piccoli disagi.

Koulibaly 6,5 Si concede divagazioni, lanciandosi avanti, poi rimedia con quella falcata possente che conquista.

Hysaj 5 Va in difficoltà immediatamente e dà più garanzie quando spinge che quando è costretto a prendere Chiesa (che sul gol gli parte).