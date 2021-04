Juventus/Napoli vista al microscopio: falli,tiri, gol e assist

La Juventus vince lo scontro diretto nella corsa per Champions League e allunga a più tre sugli azzurri: si ferma il Napoli dopo quattro vittorie consecutive, il recupero della terza giornata di campionato va ai bianconeri di Pirlo che può respirare in un momento delicato.

Gli azzurri di Gattuso non brillano come contro il Milan e la Roma e a differenza delle due precedenti trasferte chiuse senza prendere gol stavolta ne incassano due (dopo i tre presi con il Crotone) ma comunque se la giocano fino alla fine crescendo molto nel secondo tempo rispetto al primo sotto tono: dopo le reti di Ronaldo e di Dybala, arriva il rigore di Insigne (primo gol per lui all’Allianz Stadium) nel finale di partita.

Il Napoli prova ancora a testa bassa nel recupero con il tentativo di Osimhen, che si era procurato il rigore per il fallo di Chiellini, rimpallato da De Ligt. Finisce con una sconfitta per il Napoli che però potrà ancora giocarsi tutte le sue carte in queste ultime nove partite nella lotta per un posto nella prossima Champions.

R. Ventre (Il Mattino)