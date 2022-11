Il Mattino vota: Mertens e Lozano timbrano a mala pena il cartellino, Rrahmani e Hysaj non sono impeccabili!

Un rigore negato che grida vendetta. Ma non basta a spiegare la sconfitta che arriva perché gli uomini che devono fare la differenza come Mertens e Lozano timbrano a mala pena il cartellino. In gare del genere non basta mai. Demme e Fabian sono gracili e tenerelli quando c’è da fare filtro, poi ovvio che il registro cambia quando il pallone ce lo avevano gli azzurri. Dietro Rrahmani non è impeccabile e anche Hysaj si fa sballottare da Chiesa in occasione del primo gol. Serviva maggiore maturità e meno ardore in certi momenti della partita che non è mai parsa perduta. Se in questo stadio negli ultimi 10 anni il Napoli ha vinto solo una volta (con Sarri) un motivo ci sarà.

6 MERET



6 DI LORENZO



5 RRAHMANI



6 KOULIBALY

5 HYSAJ



6 FABIAN RUIZ



5,5 DEMME



5 LOZANO



6,5 ZIELINSKI



6,5 INSIGNE



5 MERTENS



5,5 POLITANO



6,5 OSIMHEN



6 MARIO RUI



6 ELMAS



6 GATTUSO



P. Taormina (Il Mattino)