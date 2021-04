Difesa azzurra, Non basta il rientro di Koulibaly per tornare “affidabili”

Li attendeva una gara impegnativa, è cosi è stato, ma anche stavolta risaltano le” distrazioni ” di un reparto che sul primo goal si dimentica di marcare Cristiano Ronaldo . Hisay a sinistra sembra in balia della coppia Chiesa Cuadrado . La prestazione migliore la offre Di Lorenzo che non fà mai mancare il suo contributo anche in fase offensiva. Meret incolpevole sui due goal. Rrahmani era al rientro ed è apparso impacciato in qualche occasione. Koulibaly offre una prestazione sufficiente.

6 MERET

Pure stavolta due tiri che sono praticamente imprendibili. Come con il Crotone, insomma. Nulla da rimproverargli neppure nella posizione. Incolpevole sul gol di Ronaldo, poi qualche buon intervento, non sbaglia in fase di rinvio e inizio azione. Dybala accarezza il palo, difficile trovargli delle colpe.

6 DI LORENZO

Ronaldo si avvita nella sua zona e crea molti problemi, dopo un avvio promettente in sovrapposizione, il timore prende il sopravvento. Dovendo badare alla cose essenziali in fase difensiva, si vede meno in attacco, dovendo anche gestire. Ha una buona occasione per pareggiare, poi Alex Sandro lo gestisce bene quando si spinge.

5 RRAHMANI

Salva il Napoli al 9’: si stende in perfetto stile per impattare il tiro di Chiesa diretto sotto la traversa. Tre minuti, solo tre e cambia tutto: lascia più di due metri a Ronaldo che deve solo depositare alle spalle di Meret. Bene su Morata ma pasticcia su Ronaldo quando Cr7 lo sfida a campo aperto. Quasi sempre spacciato.

6 KOULIBALY

Non ha colpe sul primo gol, molto ordinato, in particolare su Morata. Si prende un giallo su Bentancur quasi a voler scuotere i compagni dopo un momento di stordimento dopo il gol di Ronaldo. Mostra personalità e temperamento, in ogni caso e quando c’è lui in campo la differenza si vede. Col Napoli sbilanciato, va poco in attacco.

5 HYSAJ

Gioca a sinistra, Pirlo gli sposta Chiesa da quel lato (invertendo gli esterni con Cuadrado) e il nazionale azzurro lascia lui e Insigne sul posto in occasione del vantaggio bianconero, dimostrando tutta la difficoltà nell’uno contro uno da parte dell’albanese. Poi sbaglia poco altro.

Fonte: Il Mattino