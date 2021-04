I voti del centrocampo azzurro secondo Il Mattino

I voti del giornale sui centrocampisti del Napoli visti nel recupero di campionato contro la Juventus, solo Demme sotto la sufficienza.

6,5 ZIELINSKI

Grande chance dopo pochi istanti. Gattuso gli chiede di essere a tratti anche il centravanti tattico del Napoli, alternandosi con Mertens nel compito di cucire il gioco per vie centrali. Nel finale di frazione Alex Sandro lo sgambetta in area: rigore netto. Poi cambia ruolo in maniera vorticosa, fa sempre del suo meglio.

6 FABIAN RUIZ

Ci mette poca personalità, anzi pochissima all’inizio. Poco filtro in fase di interdizione, schermato molto bene da Bentancur e Rabiot in fase di possesso. Primo tempo che costringe spesso Insigne ad accentrarsi. Meglio quando il Napoli spinge nella ripresa e deve pensare solo alla fase offensiva.

5,5 DEMME

Ci mette l’anima, ma si percepisce che la condizione è ancora deficitaria. Troppi corridoi lasciati liberi dal tedesco, troppa libertà per la Juventus e per i suoi centrocampisti. È lento anche nei recuperi oltre che nel far ripartire la squadra. Non al meglio insomma, ma tatticamente prezioso.