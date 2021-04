I cambi hanno ravvivato il Napoli. ecco i voti de il Mattino per la panchina!

La panchina ieri ha dato una scossa molto importante, infatti i nuovi innesti hanno dato velocità e idee al gioco del Napoli; ecco i voti de il Mattino per la panchina:

5,5 POLITANO

Entra dopo 8 minuti della ripresa quando Gattuso stravolge tutto, arretra Zielinski e punta sulla sua ispirazione. Chiesa piomba su di lui e sono scintille. A un certo punto rischia grosso perché reagisce con veemenza proprio sotto lo sguardo del quarto uomo. Un po’ confusionario, non si libera mai per la conclusione.

6,5 OSIMHEN

Fa spesso la prima cosa bene e la seconda sbagliata ma Chiellini non è avversario semplice nell’uno contro uno. Però è scatenato, meglio di Mertens. Battaglia con ardore anche perché pure De Ligt spesso ha il sopravvento. Combattivo, ci mette passione e orgoglio e non si arrende. Conquista il rigore per il fallo di Chiellini.

6 MARIO RUI

Ci si affida al suo buon sinistro su punizione per poter riaprire la partita, ma il pallone sbatte sulla barriera. Dal suo lato non scende più nessuno perché da un certo momento in poi la Juventus si è rintanata, lui ha spazio per spingersi avanti ma non ha mai lo spunto che fa la differenza. Ma meglio lui di Hysaj.

6 ELMAS

Il duello là nel mezzo con Arthur. Spesso è il quinto difensore, il primo che torna indietro a dare una mano quando la Juventus riparte a mille con corridoi spesso troppo liberi, anche perché pesa l’assenza di Demme. Deve fare legna e la fa con attenzione e senza fare pasticci.