Giordano: “Credo alla lotta Champions, la corsa si può fare fino al Milan”

Antonio Giordano, Fondatore e Direttore dell'Istituto per la ricerca sul Cancro Sbarro Health Research Organization alla Temple University di Philadelphia, delegato per l'Ambiente per l'Istituto Superiore di Sanità, ecco le sue parole: "Partita di ieri? Sono un po' rassegnato, sarebbe stato un contentino importante per noi. Ci sono state tante situazioni difficili quest'anno, nell'anno in cui si poteva puntare allo scudetto. Gattuso? Io credo che Gattuso ha avuto un ruolo importante in un momento particolare, ma il corso degli eventi ha fatto sì che non si sia meritato il rinnovo. Si è creata un'atmosfera troppo negativa. Ci sarà una rivoluzione in estate. Rinnovo Insigne? Io credo che si farà, sicuramente Insigne rimarrà. Lotta Champions? Abbiamo ancora una chance, sperando che con questa qualificazione in Champions potremmo fare una buona campagna acquisti. Vaccino? Il vaccino è una munizione che la tecnologia ci ha dato in tempi velocissimi, ma non è la soluzione del problema. Io credo che la scienza riuscirà a scoprire degli anticorpi monoclonali che riusciranno a colpire il virus. Credo ancora alla lotta Champions e la corsa per me si può fare anche sul Milan".