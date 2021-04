Europa League – Roma che cuore: Ajax ko 2-1 in rimonta

Colpaccio della Roma. I giallorossi vincono 2-1 in rimonta in Olanda contro l’Ajax nell’andata dei Quarti di finale di Europa League e fanno un grosso passo in avanti verso la semifinale. Olandesi avanti con Klaassen al 39′ min nel primo tempo ma sbagliano un calcio di rigore con Tadic, ipnotizzato da Pau Lopez. La Roma ne approfitta nella ripresa: prima pareggia con Pellegrini al 57′ min e poi completa la rimonta con un super gol di Ibanez e centra una vittoria importantissima in vista del ritorno