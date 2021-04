Europa League – M.United in scioltezza, pari Arsenal, ok Villareal

Pochi gol ma risultati comunque importanti nell’andata dei Quarti di finale di Europa League. Tutto facile per il Manchester United, che espugna agevolmente Granada per 2-0 ed ipoteca la semifinale. Rallenta invece l’Arsenal che pareggia 1-1 in casa con lo Slavia Praga, tutto si deciderà in Repubblica Ceca tra 7 giorni. Successo anche per il Villareal, che vince 1-0 in casa della Dinamo Zagabria e fa un passo in avanti verso la semifinale