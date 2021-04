Ecco cosa succede se Napoli e Juve arrivano pari in classifica

All’andata il Napoli ha vinto 1-0, al ritorno la Juve ha vinto 2-1: non valgono i gol segnati in trasferta, dunque il bilancio degli scontri diretti tra azzurri e bianconeri è in perfetta parità. Se dovessero chiudere a pari punti in classifica, diventerebbe decisiva la differenza reti generale: ora la Juve è a +32, il Napoli a +29. In caso di ulteriore parità, decisivo il maggior numero di gol realizzati in campionato. La squadra di Gattuso insomma per stare più serena dovrà cercare di arrivare un punto avanti ai bianconeri e non sbagliare più da qui a fine campionato.

Fonte: CdS