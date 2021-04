Le pagelle – Corrsport e Mattino votano mister Gattuso in disaccordo

Così le due testate giudicano il mister

Il Cds vota 5,5 a Gattuso

La gioca, senza paura, persino con atteggiamento spinto, che però concede campo e contropiede alla Juventus.

Mattino 6 a GATTUSO

Forse con troppo anticipo rinuncia all’equilibrio che garantisce uno come Demme anche quando non è in giornata di grazia, ma vuole una squadra che mostri coraggio al cospetto della Juventus, che provi a ribaltarla e non solo ad agguantarla. Meglio i cambi dei titolari. Pirlo è messo in un angolo dal forcing, poi ovvio che l’altro rovescio della medaglia sono le ripartenze che poi offri ai bianconeri.