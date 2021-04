CALCIO FEMMINILE – Roma e Lazio sulle tracce di Ohrstrom

Il campionato di serie A femminile è fermo tra gli impegni della Coppa Italia e della nazionale azzurra di Milena Bertolini, in amichevole contro Israele, ma è anche tempo di calciomercato. Tra le calciatrici c’è il portiere della Fiorentina Stephanie Ohrstrom che potrebbe però cambiare casacca per la prossima stagione. Piacciono Roma e Lazio che stanno pensando all’estremo difensore scandinavo per l’esperienza mostrata in questi anni in massima serie.

La Redazione