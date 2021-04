Attacco spento e senza idee. Ecco i voti del cds per l’attacco!

Ieri sera l’attacco titolare del Napoli non ha dato granchè, tant’è vero che nel primo tempo gli attaccanti non hanno mi centrato lo specchio della porta; ecco i voti del cds per l’attacco:

Insigne 6

Le giocate sembrano avvolte semplicemente intenzioni inespresse. Si sveglia (14’ st), costringe Buffon a replicargli, poi demolisce il tabù e dimostra che c’è.

Mertens 5

Finisce per rappresentare una presenza ornamentale, mentre invece dovrebbe offrirsi come valore aggiunto. Da centravanti o da sotto-punta non è Ciro.

Lozano 5,5

Per arrivare a lui il Napoli fa una faticaccia, e infatti non ci riesce. Non è ancora il messicano pre-infortunio e su Chiesa è scomposto e leggero.