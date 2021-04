Attacco bloccato e poco ispirato; ecco i voti de il Mattino per l’attacco!

Attacco del Napoli bloccato e poco ispirato quello di ieri sera, con la difesa bianconera che ha arginato facilmente ogni iniziativa, ecco i voti de il Mattino per la panchina:

5 LOZANO

Si presenta con una sgasata travolgente che lascia sul posto Alex Sandro e mette un pallone di platino per Zielinski sprecato dal polacco. È una falsa partenza, come ad una gara dei cento metri: Alex Sandro, con Cuadrado o Chiesa, trova la museruola che sterilizza le folate del messicano.

6,5 INSIGNE

Moto basculante dall’esterno ad accentrarsi, galleggiando tra Cuadrado e Danilo. Tocca tanti palloni, anche un paio di passaggi chiave, ma i suoi palloni non sono premiati dalla precisione dei compagni. Il migliore del Napoli anche nel secondo tempo quando guida l’assalto tutto cuore. E trasforma il rigore nel finale.

5 MERTENS

Soffre con pochissimi palloni giocati, cerca di abbassarsi per giocare più palloni ed evitare di finire nella morsa di De Ligt e Chiellini. Operazione che riesce solo in parte, anche perché (strano a dirlo) manca precisione nel tocco. Non cresce con Osimhen al suo fianco e non trova mai lo spunto che fa la differenza.