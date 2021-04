Allegri fa solo visita ad Agnelli, ma la sua disponibilità è giallorossa

Mentre, probabilmente, la vittoria sul Napoli ha allungato la stagione bianconera di Pirlo, e si parla dell’ incontro “cortese” e per scambiarsi gli auguri di Pasqua, tra Agnelli ed Allegri, sul Corriere dello Sport, si legge del futuro della Roma. Un futuro che potrebbe prevedere in panchina proprio l’ ex allenatore della Vecchia Signora: “Se l’algoritmo dice Negelsmann e Sergio Conceicao, entrambi inavvicinabili, per motivi diversi, i ragionamenti fatti a Trigoria riguardano due allenatori di esperienza, vale a dire Allegri e Sarri. Con il primo i dirigenti della Roma hanno avuto diversi contatti in questa stagione. Allegri da tempo ha dato la sua disponibilità, non andrà alla Juventus e resta sul mercato“.