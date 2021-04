SKY, Pirlo: “Rifarei gli errori fatti, oggi l’avevamo preparata così”

Andrea Pirlo, a fine gara, ai microfoni Sky: “Abbiamo lasciato troppi punti per strada, quest’anno, anche in gare alla nostra portata. Questa partita, invece, l’avevamo preparata così, con i due esterni aperti e Danilo che faceva quasi il centrocampista. In alcune partite siamo apparsi scarichi, come se si pensasse che fosse tutto facile, quasi inconsapevolmente non eravamo concentrati abbastanza, anche contro squadre di bassa classifica e cercavamo di risolvere il tutto attraverso i singoli. Dybala è un valore aggiunto, avercelo sempre a disposizione, cambia le cose. So di aver commesso degli errori, ma li rifarei, me li hanno fatti fare le mie idee. Un campionato che di sicuro mi servirà per il futuro. Alla Juventus non puoi scegliere gli obiettivi, li devi conquistare. La fuga interista e l’eliminazione Champions ci hanno fatto male”