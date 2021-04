Se il Napoli vince a Torino sono pronti due nomi per la panchina bianconera

Che cosa accadrebbe in caso di rovescio contro il Napoli? La pista privilegiata, rafforzata dall’incontro nel week end con Agnelli, porta ad Allegri. Ma davvero Max tornerebbe in corsa? Il dubbio rimane, così come la questione ambientale. Con il presidente, i rapporti sono rimasti ottimi e di amicizia vera. Tutt’altro che idilliaci, invece, con la coppia Nedved-Paratici. Per vedere il tecnico livornese subito alla Continassa, si dovrebbero sistemare rapidamente anche i rapporti interpersonali. E qui si va a sfiorare il discorso del futuro della dirigenza: Paratici è in attesa di rinnovo e avrebbe già una proposta dalla società. Così la prospettiva Allegri si allunga alla prossima stagione. L’alternativa immediata sarebbe interna e conduce a Igor Tudor, vice di Pirlo, con cui lo spogliatoio sta mostrando sintonia. Lo scenario è complesso. Ecco perché battere in Napoli sarebbe un toccasana.

F. Bonsignore (CdS)