Rino-Juventus, il mister sa come fermare la “Vecchia Signora”

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso, da quando è seduto sulla panchina azzurra, ha vinto 3 gare su 4 contro la Juventus, l’eccezione è la sconfitta di Supercoppa. Per il resto i numeri danno ragione al tecnico nativo di Corigliano Calabro, tre successi e in momenti importanti della stagione. Il primo avvenne quando la sua panchina era già in discussione e vinse con un meritato 2-1 grazie a Zielinski e Insigne. Un’altra vittoria è la finale di Coppa Italia ai calci di rigore, ma il successo poteva arrivare anche prima se non fosse per il palo di Elmas da pochi passi. Infine in questa stagione con ben 9 assenze, l’ultima di Ospina nel riscaldamento, con il rigore trasformato da Insigne e le parate di Meret. La sconfitta in Supercoppa italiana, invece un mix di timore e anche sfortuna. Quest’oggi Gattuso cercherà il primo successo in trasferta, con la rosa al completo, per restare in zona Champions e dare un dispiacere al suo amico Andrea Pirlo.

La Redazione