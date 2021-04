Ranking FIFA: balzo in avanti per l’Italia di Mancini

Scatto in avanti per l’Italia. Ora è ufficiale, gli azzurri raggiungono il settimo posto del Ranking FIFA. Dopo le tre vittorie consecutive nelle partite di qualificazione i Mondiali del 2022 in Qatar contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania, la squadra di Roberto Mancini, lascia il decimo posto e si posiziona al settimo. Le sei che la precedono rimangono invariate, mentre nella top 10 entra anche la Danimarca di Eriksen. Alle spalle dell’ Italia compagini come Argentina, Uruguay e Messico. Da ricordare che, quando Mancini è arrivato alla guida degli azzurri, nel 2018, la posizione occupata era la numero 21. Lo si legge anche su gianlucadimarzio.com