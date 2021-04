Mora, ex difensore Napoli: “Gattuso preferisce Hysaj per coprirsi di più”

Su Radio Crc è intervenuto Nicola Mora, ex difensore del Napoli, ecco le sue parole: “Secondo me in questo tipo di gare Gattuso preferisce Hysaj a Mario Rui sulla sinistra, perché intende coprirsi un po’ di più. Bisognerà fare molta attenzione, perché la Juve resta una squadra competitiva. Per provare a vincere a Torino non bisognerà mollare di un centimetro. Demme? Demme è un centrocampista che dà equilibrio alla squadra, il suo rientro in campo dal primo minuto darà più solidità al Napoli”.