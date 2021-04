Mertens in attacco e Rrahmani in difesa: sono loro i “promossi”

“Niente Osimhen, giocano Lozano, Mertens e Insigne. Dries i particolare è la risposta azzurra a Ronaldo, uno dei pochi giocatori della A che, almeno, ha un numero di impatto da opporre agli infiniti record di CR7″ si legge su La Gazzetta dello Sport in merito alle scelte per il reparto avanzato azzurro in vista della partita all’ Allianz Stadium di stasera. Inoltre, anche per la difesa il tecnico partenopeo avrebbe deciso chi “promuovere” tra i centrali e schierare al fianco di Koulibaly. Dopo le prove incolori di Maksimovic e Manolas, dovrebbe toccare a Rrahmani, nonostante lo stop di queste settimane.