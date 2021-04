Meret a Napoli solo in un caso, altrimenti Carlo lo aspetta

Non è tipo da polemiche, Alex Meret. Ma la sua voglia di giocare di più è a dir poco naturale. E visto che la convivenza con Ospina diventa sempre più complicata, il portiere azzurro potrebbe chiedere la cessione a fine stagione. Lo afferma la Gazzetta dello Sport che, in merito all’ argomento, stamattina scrive: “Carlo Ancelotti è un suo estimatore dei tempi in azzurro e lo vorrebbe portare con sé in Premier League, all’Everton, mentre in Italia può nascere qualcosa con la partenza di un big nelle prime della classe. Sempre che, in uno scenario a sorpresa, a fare le valigie non sia proprio Ospina: soltanto in tal caso Meret resterebbe d0v’è, al Napoli”