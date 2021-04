LIVE SERIE A – Juventus-Napoli 0-0, inizia il match

Premere f5 per gli aggiornamenti

Sarà il Napoli a dare il calcio d’avvio alla gara

I due capitani. Per la Juventus, maglia bianconera, Giorgio Chiellini. Per il Napoli, maglia blu, Lorenzo Insigne

Juventus (4-4-2) – Buffon; Danilo, De Light, Chiellini (C), Alex Sandro, Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa, Morata, C. Ronaldo A disp. Szczesny, Pinsoglio, Arthur, Ramsey, Dybala, McKennie, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Fagioli, Kulusevski All. Pirlo

Napoli (4-2-3-1) – Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly, Hysaj, Fabian Ruiz, Demme, Zielinski, Lozano, Mertens, Insigne (C) A disp. Contini, Ospina, Bakayoko, Mario Rui, Elmas, Osimhen, Maksimovic, Politano, Petagna, Manolas, Cioffi, Lobotka All. Gattuso

Arbitro: Mariani; Ass1: Tegoni; Ass2: Bindoni; IV: Doveri; VAR: Di Paolo; AVAR: Peretti

18,24 – F. Paratici (d.s. Juventus): “La scelta di Buffon? Gigi avrebbe già giocato contro il Torino, ma poi è stato squalificato. Per quanto riguarda Szceszny è stata una scelta di rotazione per il ruolo di estremo difensore. Contro il Napoli sarà una delle dieci finali, che cercheremo di ottenere il massimo. Senza la Champions? Io penso sempre con ottimismo e puntiamo al massimo risultato”.

18,20 – Il Napoli in campo all’Allianz Stadium per il riscaldamento

17,39 – Giorgio Chiellini a Sky: “Uscire dalla Champions League? Certamente non è stato positivo, però dobbiamo sempre abituarci alle pressioni. Sul Napoli conosciamo i nostri avversari, li abbiamo affrontati due volte negli ultimi mesi, dovremo essere perfetti. Pirlo? Pensiamo al campo queste sono chiacchiere che vengono da fuori”.

17,38 – Arrivo del Napoli all’interno dell’Allianz Stadium

17,29 – Dopo il Napoli, arrivo del pullman della Juventus. Ingresso all’interno dell’impianto della squadra di Andrea Pirlo. Mancano solo le formazioni ufficiali delle due squadre.

17,20 – Sul twitter della Juventus l’immagine dell’Allianz Stadium, teatro della sfida tra i bianconeri e il Napoli, fischio d’inizio ore 18,45.

17,11 – E’ arrivato in questo momento il Napoli all’Allianz Stadium.

Il Napoli ha svolto in mattinata un nuovo giro di tamponi, dopo la positività di uno staff sanitario del club azzurro. Ecco l’esito ufficiale dal twitter ufficiale. “In seguito alla positività al Covid-19 di un componente dello staff sanitario rilevata ieri mattina e non presente a Torino, in accordo con le autorità sanitarie e secondo i protocolli FIGC, il gruppo squadra ha effettuato, dopo le 24:00, un nuovo ciclo di tamponi molecolari risultati negativi”.

Questa sera alle ore 18,45 all’Allianz Stadium si giocherà il match valevole per la zona Champions tra la Juventus e il Napoli. Nel corso della partita, il cielo sarà sereno, clima ideale insomma per una gara che si preannuncia interessante.

Questa sera all’Allianz Stadium, fischio d’inizio alle ore 18,45, si giocherà Juventus-Napoli, gara di recupero della terza giornata di campionato del girone d’andata. In casa bianconera ci sono due casi di positività: Bonucci e Bernardeschi, ma si giocherà tutto per la zona Champions. In casa azzurra si attendono novità dall’allenamento. Ilnapolionline.com vi terrà aggiornati in tempo reale.

