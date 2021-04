Importanti novità per lo sponsor che prenderà il posto di Robe di Kappa

A Giugno scadrà il contratto con Robe di Kappa come sponsor tecnico e ci sarebbe stata un’offerta al ribasso che non avrebbe convinto il presidente del Napoli De Laurentiis. La novità è che nelle ultime ore lo sponsor in vantaggio su tutti sarebbe Givova rispetto alla Legea. L’azienda napoletana di Scafati offrirebbe un contratto di cinque anni a 4,5 milioni di euro netti all’anno + bonus legati al merchandising e alla vendita delle magliette che alzerebbe l’offerta a 7/8 milioni a stagione. Una proposta nettamente superiore, come riporta Tuttosport, anche rispetto alla concorrenza.

La Redazione