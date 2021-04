[Formazioni] Juventus-Napoli, Pirlo rilancia McKennie. Novità in difesa per Gattuso

Questa sera alle ore 20,45 all’Allianz Stadium, si giocherà il match di recupero della terza d’andata tra la Juventus e il Napoli. Gara che vale per la zona Champions League. Per il tecnico dei bianconeri Andrea Pirlo è arrivata ieri sera la buona notizia del recupero di Demiral, negativizzato dal Covid-19. Per il resto Danilo in vantaggio su Alex Sandro a sinistra, mentre verrà rilanciato McKennie dal primo minuto. In casa azzurra la novità sarà in difesa con Rrahmani al fianco di Koulibaly. Lozano in vantaggio su Politano e Mertens nei confronti di Osimhen.

La Redazione