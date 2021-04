Filippo Galli su Gattuso/Pirlo: “Entrambi potevano fare meglio!”

L’ex calciatore Filippo Galli, ora dirigente, conosce bene sia Pirlo che Gattuso. E’ intervenuto ai microfoni della trasmissione “Si Gonfia la rete” in onda su Radio Marte ed ha dichiarato:

“Pirlo e Gattuso la vivranno come da calciatori? Hanno due caratteri completamente diversi. Rino è molto focoso, ha un linguaggio corporeo e non solo molto pittoresco. Pirlo è più posato, ma entrambi la vivranno con grande partecipazione. Chi rischia di più? Credo che la gara di stasera non sia così decisiva. Certamente una sconfitta potrebbe avere degli strascichi per chiunque. Ma mancano ancora tante partite e molti punti in palio. Difficile dire chi stia rischiando di più.

Chi ha fatto meglio? Rino ha fatto bene con tutte le difficoltà che si sono paventate nel suo percorso. Pirlo è alla prima esperienza con una Juventus in rinnovamento, per entrambi situazione non facile. Si presentano a questa gara alla pari. Penso si possa dire che entrambi forse non hanno dato il meglio. L’Inter ormai da tempo programmava di stasera in testa, ci poteva stare per la Juventus una stagione così.

La Juventus ancora con Pirlo? Io ci credo. Sappiamo benissimo come siano importanti i risultati, ci sta tutto però mi auguro possa rimanere lì”.

