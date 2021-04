Napoli/Juventus, De Laurentiis/Agnelli: c’eravamo tanto…odiati. Qualche mese fa nessuno aveva fatto i conti con le capacità di ADL che, spalleggiato da Lotito, è riuscito a stringere con Agnelli, un patto di ferro che ha portato il calcio italiano a una totale rivoluzione. E’ passato il piano di quel visionario del patron azzurro che, solo contro tutti, aveva espresso la sua perplessità sull’ingresso dei fondi e sulla cessione della governance. L’ha spuntata lui ed Agnelli lo ha seguito passo dopo passo. E la stessa cosa è accaduta per la svolta storica dei diritti tv del prossimo triennio passati a Dazn. Decenni di inimicizia, cancellati. La rivalità sportiva divide i tifosi, ma non i due club. Napoli e Juventus hanno stretto un’alleanza con vista sulla Lega e sull’Europa. E anche la visione della nuova Champions, con più partite, è figlia dell’asse Juventus-Napoli. In questi ultimi mesi, i rapporti di De Laurentiis con Andrea Agnelli si sono fatti più stretti anche perché i club italiani di vertice hanno iniziato a capire che la cosa migliore è fare cartello anche in un’ottica europea, perché è con l’Europa che si compete. Conviene avere strategie comuni e visioni condivise sul piano commerciale e politico, perchè le antiche rivalità servono solo a indebolirsi.

Il Mattino