Champions League – PSG spettacolo, facile Chelsea

Spettacolo ed emozioni nelle altre due partite di andata dei Quarti di finale di Champions League. Importante successo del Paris Saint Germain, che vince 3-2 in casa del Bayern Monaco in una partita bellissima. Francesi avanti con Mbappe e Marquinhos, i tedeschi pareggiano con Choupo Moting ma ancora Mbappe sigla il successo del PSG. Paris ora avanti nello scontro diretto, mentre il Bayern dovrà vincere con due gol nel ritorno in Francia. Tutto facile invece per il Chelsea che batte a Siviglia batte 2-0 il Porto con le reti di Mount e Chilwell ed ipoteca la semifinale