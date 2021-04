La stagione dell’Empoli Ladies è come sempre positivo, anche per merito di una rosa competitiva. Tra questa anche il terzino Aurora De Rita. Il club toscano cercherà di non cederla per la prossima stagione. Sulla calciatrice ci sono tra le altre: Napoli dove troverebbe Alessandro Pistolesi e l’Inter ma lei non ha fretta di decidere, perchè il tutto si deciderà a fine stagione.

La Redazione