Branca,ex ds Inter:“Juve-Napoli? Sarà spettacolo. Hanno grandi attaccanti”

Su Radio Crc è intervenuto Marco Branca, ex direttore sportivo dell’Inter, ecco le sue parole: “Juve-Napoli è una partita pesante, che influenzerà le scelte dei due club, si affronteranno due squadre forti, con attaccanti da urlo. Sarà un bellissimo spettacolo. Pirlo a rischio? Non mi piace esprimermi su questi argomenti, bisogna sempre avere rispetto di chi lavora. Ho sempre apprezzato il lavoro di Gattuso. L’anno scorso prese in corsa una situazione complicata e ha riportato il Napoli a lottare per la Champions. Adesso deve completare il lavoro. Poi quando la dirigenza valuterà il suo operato, terrà conto delle difficoltà affrontate e risolte. Inter? Conte ha confermato la competitività dell’Inter già mostrata nella scorsa stagione, l’anno scorso sfiorò lo scudetto e l’Europa League. Quest’anno sta per vincere il campionato. Finora ha svolto un lavoro egregio”.