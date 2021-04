A. Agostinelli, allenatore: “Zielinski spero di trovarlo nella top 10 dei centrocampisti d’Europa”

A Radio Marte è intervenuto Andrea Agostinelli, allenatore: “Zielinski? Spero di trovarlo nella Top 10 dei centrocampisti d’Europa presto. Il problema è la sua discontinuità ma da quando gioca bene il Napoli ha ritrovato entusiasmo. Secondo me può arrivare a 10-12 gol, deve andare in doppia cifra perché i top player lo fanno. Eccessivo entusiasmo a Napoli? In città è normale, come l’eccessivo pessimismo. Bisognerebbe essere più equilibrati. Di certo ora la Juventus è una squadra assolutamente alla portata, non solo del Napoli. Ma un po’ più di serenità sarebbe meglio averla. Ovvio che, oggi come oggi, il Napoli non parte battuto o con la consapevolezza di una trasferta quasi impossibile. Se il Napoli è quello che abbiamo visto di recente in campionato, con alcune distrazioni difensive in meno, la squadra se la può giocare.

Il Napoli deve tenere d’occhio le fasce ma proprio da lì possono arrivare i pericoli maggiori da parte degli azzurri. Prevedo una partita di ripartenza: la Juve cercherà di fare la gara, il Napoli proverà a essere micidiale. Poi ci saranno anche i momenti in cui sarà il contrario ma globalmente sarà la Juventus a fare la partita”.

Fonte: Radio Marte