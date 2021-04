Vaciago, giornalista: “Formazione Juve? Sarà simile a quella del derby”

Su Radio Marte, è intervenuto Guido Vaciago, giornalista, ecco le sue parole: “Bernardeschi? Il COVID-19 ha fermato lui, Demiral e Bonucci. La speranza è che non si ampli il numero dei contagiati, in questo momento non possiamo saperlo. C’è ansia e c’è pure disappunto per questa ulteriore tegola. Autorità sanitaria può intervenire? Al momento non ha dato margini per considerarlo un focolaio e quindi non ci sono disposizioni di isolamenti per impedire la partita. Non so se nel giro di 24 ore dovessero emergere altri casi la decisione possa cambiare. La cosa è abbastanza buffa perché in questo campionato sono state prese svariate decisioni diverse sulla questione COVID-19. Formazione? Non sarà molto differente da quella del derby”.