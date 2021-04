Ultime Juventus – In vista del Napoli ci sono due ballottaggi

La Juventus ha ripreso ieri gli allenamenti, nel giorno di Pasquetta, in vista della sfida di domani alle ore 18,45 contro il Napoli di Gattuso. Per Andrea Pirlo non sarà una vigilia come le altre. Non solo per la posta in palio alta, ovvero la zona Champions, ma anche per il giro dei tamponi con il rischio di nuovi casi. Si stanno allenando anche i tre calciatori puniti, per via della festa, McKennie, Arthur e Dybala, ma solo l’americano dovrebbe giocare al posto di Kulusevski. L’altro ballottaggio è Danilo o Alex Sandro, con l’ex Porto in vantaggio. In occasione della conferenza stampa il tecnico dei bianconeri parlerà della sfida contro gli azzurri e del momento della Juventus, domani o tutto o niente.

La Redazione