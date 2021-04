Ufficiale – Juventus, Federico Bernardeschi positivo al Covid 19

Dopo Bonucci, Bernardeschi. In casa Juventus aumenta il numero dei positivi al Covid 19 dopo i match con la Nazionale. In casa azzurra, l’elenco è lungo è comprende anche Grifo, Florenzi, Verratti e Cragno. Ovviamente il giocatore non potrà prendere parte, domani, al match previsto all’ Allianz Stadium tra Juventus e Napoli. Di seguito il comunicato del club sulle condizioni del calciatore: “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di Federico Bernardeschi. Il calciatore è in isolamento e asintomatico.