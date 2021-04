SKY – Scelta a sorpresa in difesa di Gattuso in vista di Torino

Il Napoli sta per partire, destinazione Torino, dove domani affronterà la Juventus, dove attenderanno anche l’esito dei tamponi. Secondo il collega di Sky Massimo Ugolini, come indiscrezione sulla formazione da mandare in campo contro i bianconeri due le possibili scelte. In porta Ospina la dovrebbe spuntare su Meret, mentre in difesa Rrahamani sarebbe in vantaggio su Manolas per affiancare Koulibaly.

La Redazione