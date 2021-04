SKY – Juventus-Napoli, designata la coppia di telecronisti del big-match di Torino

Domani pomeriggio si giocherà la sfida dell’Allianz Stadium tra la Juventus e il Napoli, gara importante per la zona Champions. In occasione della gara valevole per il recupero per la terza di andata, è stata designata la coppia di telecronisti Sky.

Juventus-Napoli ore 18,45

Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 251 e Sky Sport 254 (satellite e internet); streaming NOW

telecronaca Riccardo Trevisani; commento Daniele Adani; bordocampo Giovanni Guardalà e Massimo Ugolini

