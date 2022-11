Perillo: “Contro la Juventus mi aspetto un Napoli determinato. Insigne non deve sentire il peso della gara, ma giocarsela come fa”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Antonello Perillo, giornalista Rai: “Le premesse per far bene ci sono. Nelle ultime settimane il Napoli ha trovato grinta. Credo si sia trattato di un calo di concentrazione col Crotone, ma può essere un episodio. Per quanto riguarda il dubbio in difesa, credo che punterà su Manolas e Koulibaly. È la stessa coppia nella quale credeva molto Ancelotti. Maksimovic non brilla. Rrhamani sta facendo bene, ma credo sarà scelto Manolas. Che partita sarà? Una partita molto tosta. Dipenderà molto anche dall’atteggiamento della Juventus. Ci sono voci destabilizzanti anche a Torino. Bisogna vedere come la Juve entrerà in campo. Io mi aspetto un Napoli determinato e molto concentrato in fase difensiva. Mi auguro che non faccia l’errore che ha fatto nella supercoppa. Lì fu un Napoli troppo rinunciatario. Io sono pazzo di Insigne. Credo che per Lorenzo sarà una partita nella partita. Quel rigore della supercoppa gli fa veramente male. Lui non deve farsi condizionare anche con un minimo di sfrontatezza. A volte sente troppo il peso quando sono partite così importanti, invece deve giocarsela come fa lui. Demme può aiutare ad alzare il ritmo. Zielinski quando è in forma è meraviglioso. Lozano sta bene. Mertens non è più quello dell’anno scorso, ma ha colpi da fuoriclasse”.