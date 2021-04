P. Paganini, giornalista: “Gattuso merita fiducia, in picchiata quotazioni di Pirlo”

Su Radio Crc è intervenuto Paolo Paganini, giornalista Rai. “Mi aspetto un Napoli molto più concentrato rispetto all’ultima gara contro il Crotone, Gattuso ha rimesso in piedi gli azzurri nella lotta Champions, rispondendo sul campo alle critiche. Sono sempre stato un estimatore di Gattuso. A fine stagione verranno fatti i conti, però la dirigenza non avrebbe dovuto metterlo in discussione”.

Lo è Pirlo alla Juve, aggiunge dicendo: “Anche in questo caso i conti verranno fatti alla fine, anche se le quotazioni di Pirlo stanno scendendo sempre di più. Perdesse anche contro il Napoli, la sua situazione sulla panchina della Juve, diventerebbe ancora più critica”.