Oggi provino decisivo per Ospina. Gattuso riavrà Demme a centrocampo

Ieri mattina il Napoli ha ripreso gli allenamenti, nel giorno di Pasquetta e le notizie positive in parte sono arrivate. Si sono allenati con il gruppo Ospina e Demme, ma solo il tedesco avrà la certezza di esserci per Torino. Oggi test decisivo per il portiere colombiano, che ieri non aveva svolto la partitella, se non dovesse avere problemi, giocherebbe al posto di Meret. Per il resto Manolas e Koulibaly al centro della difesa. In attacco infine il quartetto composto da Lozano, Zielinski, Insigne e Mertens. Politano e Osimhen pronti in caso di necessità.

La Redazione