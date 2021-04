Oggi nuovo giro di tamponi in casa Napoli. L’esito prima di partire per Torino

Ieri sera, nel giorno di Pasquetta, si sono saputi i risultati dei tamponi supplementari per Zielinski e dei tre nazionali dell’Italia (Meret, Di Lorenzo e Insigne), sospiro di sollievo, esito negativo per tutti e 4. Il Napoli però, per evitare nuove sorprese, ne farà un altro in mattinata, prima di allenarsi. Come successe il 3 Ottobre, vigilia del match dell’Allianz Stadium contro la Juventus. I risultati si sapranno prima di partire per Torino. Da sponda bianconera temono che ci possano essere un nuovo caso di positività. Solo la giornata di oggi si avranno notizie da entrambi i ritiri, ma l’auspicio è che stavolta si giochi finalmente la gara che vale un posto Champions.

La Redazione