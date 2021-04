Marolda: “E’ Zielinski l’ago della bilancia, trasforma il Napoli”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Francesco Marolda, giornalista.

“Con il recupero di Zielinski penso che il disegno tattico contro il Crotone non possa essere riproposto. Zielinski è l’ago della bilancia, trasforma il Napoli a livello tattico e sta dando anche pochi riferimenti agli avversari, fa praticamente sia il trequartista che il mediano e lo fa bene. Difesa Napoli? C’è sicuramente un problema di attenzione. Le uscite da dietro stanno creando problemi. Se non ha spazio, tempo e piede meglio evitare. Mi aspetto sicuramente una riduzione degli ingaggi a fine stagione. Non sarei neanche tanto convinto di un allenatore per la Champions e uno senza. Io in testa ho Sarri. Se un allenatore si porta avanti con i discorsi e prende informazioni sulla squadra e magari sente pure qualche vecchio discepolo possa avere in animo di arrivare. Molte cose probabilmente sono state già pensate e fatte: dobbiamo aspettare solo il finale di stagione”.